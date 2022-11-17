الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يدعو إلى وقفة احتجاجية بساعتين أمام مقر الولاية

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ليلة أمس الأربعاء، على خلفية أزمة النفايات، بيانا دعا فيه "النقابات وأعوان المؤسسات العمومية والخاصة الراجعة بالنظر إلى صفاقس المدينة والمتضررة من النفايات والاختناق" إلى وقفة احتجاجية بساعتين أمام مقر الولاية، وذلك من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.





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ولاقى هذا الموقف من المنظمة الشغيلة انتقادات من قبل عديد المواطنين ونشطاء صفحات التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن الوقفة الاحتجاجية بساعتين "موقف لا يرتقي إلى جسامة الوضعية الكارثية التي تعيشها صفاقس" وطالب الكثير منهم بالإضراب العام الذي "لا يرضى مواطنو صفاقس المتضررين من أزمة بيئية غير مسبوقة بأقل منه" بحسب تعبير الكثيرين، كما انتقدوا حصر المعنيين بالوقفة الاحتجاجية في "النقابيين وأعوان المؤسسات المتضررة من النفايات والاختناق".كما راى الكثيرون ان قرار الاتحاد فيه "تقسيم لمواقف المنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني" التي كانت قررت في وقت سابق وقفة احتجاجية على الساعة الثالثة بعد الظهر أمام مقر البلدية أي بمكان وزمان مختلفين عن وقفة المنظمة الشغيلة.وحمّل المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في بيانه "المسؤولية كاملة للسلطات المركزية والجهوية"، كما عبّر عن استنكاره الشديد "لتعاطي والي الجهة مع هذه الأزمة" و"تراخيه في حلحلة المسألة واعتماده على الخطاب الشعبوي زيادة عن تصريحاته الاستفزازية والمبتذلة في حق المواطنين من خلال نعتهم بأوصاف لا تليق ودعوته لقطع شبكة التواصل الاجتماعي".واعتبر أن "حرق النفايات بطريقة عشوائية يشكل أضرارا بالبيئة وبصحة المتساكنين بما يعدّ "جريمة نكراء" في حق أهالي صفاقس، بحسب نص البيان كما قال ان حرق أطنان النفايات سبب عديد الأضرار الصحية المباشرة لبعض المواطنين والتلاميذ فضلا عما مثله ذلك من "صدمة وذهول"، مرجعها الإحساس ب"تخلي الدولة عن مواطنيها وتركهم لمصيرهم وكأنهم لا ينتمون إلى هذا الوطن".