جلال القادري: نتيجة المباراة ايجابية معنويا وذهنيا والمهم ان يكون المنتخب جاهزا في بداية كاس العالم


Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 - 06:32 قراءة: 1 د, 2 ث
      
فاز المنتخب الوطني لكرة القدم ، يوم الاربعاء، على منتخب ايران 2- صفر في اخر مباراة ودية في اطار تحضيراته لكاس العالم 2022 . وانتهى الشوط الاول متعادلا صفر لصفر.
وسجل كل من نعيم السليتي من ضربة جزاء د62 وعلي العابدي د69 هدفي المنتخب الوطني


وصرح جلال القادري مدرب المنتخب الوطني بعد المباراة بان اللقاء كان " اخر اختبار قبل خوض المونديال وقد سمح بالاطمنان على مدى الجاهزية البدنية للفريق فرديا جماعيا " . واضاف "سجلنا عدة اشياء ايجابية في المباراة مؤكدا ان الهدف منها كان اعطاء اكثر ثقة للمجموعة وتحقيق مزيد الانسجام بين اللاعبين .
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وقال " اختبرنا خلال اللقاء حلولا وطرق لعب ممكنة على المستويين الدفاعي والهجومي موضحا ان المباراة سمحت باستخلاص عدة دروس وان النتيجة كانت ايجابية ومفيدة على المستويين المعنوي والذهني مشددا على ان المهم هو ان يكون المنتخب جاهزا مع بداية مقابلات كاس العالم.
ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم يفتتح مشاركته في كاس العالم يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري بملاقاة منتخب الدنمارك ضمن منافسات المجموعة الرابعة قبل ان يلاقي استراليا يوم 26 من نفس الشهر فيما يختتم مقابلاته في الدور الاول بملاقاة منتخب فرنسا يوم 30 نوفمبر الجاري.
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