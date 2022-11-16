آخر الاستعدادات المتعلقة بقمة الفرنكوفونية محور لقاء سعيّد بالجرندي


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 21:15 قراءة: 0 د, 17 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتم خلال هذا اللقاء النظر في آخر الاستعدادات المتعلقة بقمة الفرنكوفونية وتوفير كل أسباب النجاح لها لا على المستوى التنظيمي فقط ولكن أيضا على مستوى المحاور التي سيتم تناولها.



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