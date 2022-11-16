الزمن القضائي ومآلات عدد من القضايا،أبرز محاور لقاء رئيس الدولة برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، المنصف الكشو.





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وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ نشرته ليل الاربعاء، أن اللقاء "تناول مسائل متّصلة خاصة بـالزمن القضائي، وملفات أخرى تتعلق بعدد من القضايا وبمآلها".وشدد رئيس الدولة، في هذا السياق، على "دور المجلس الأعلى للقضاء العدلي في الإسراع بالنظر في جملة من الممارسات، حتى تكون قصور العدالة قصورا يأخذ فيها كل ذي حق حقه".وجدد سعيد، بالمناسبة، التأكيد على أن "الوطن لن يتعافى من الوضع الذي تردى إليه، إلا بقضاء ناجز وعادل لا فرق فيه بين المتقاضين مهما كانت مواقعهم".إلى ذلك، أفاد المصدر ذاته، بأن اللقاء تناول مسألة التكوين الذي يتلقاه القضاة بالمعهد الأعلى للقضاء.وفي هذا الشأن، قال رئيس الجمهورية "بقطع النظر عن الأسباب التي حفّت بإنشاء هذه المؤسسة في السنوات الثمانين من القرن الماضي، فإن القائمين على المعهد يجب أن يطوروا مناهج التدريس، حتى يحقق المعهد أهدافه الحقيقية في التكوين والتأطير والإعداد ليكون القضاة في مستوى الأمانة الجسيمة والمسؤولية الكبيرة (الموكولة إليهم) في إقامة العدل".