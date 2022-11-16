توصيات بتقنين وضبط إجراءات امتلاك واستخدام الطائرات دون طيار (ندوة لجيش الطيران)

خلصت ندوة نظمها جيش الطيران يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، حول "التصنيع والتطوير في مجال الطائرة دون طيار ومضاداتها"، إلى جملة من التوصيات، أهمها ضرورة العمل على تقنين وضبط الإجراءات اللازمة لامتلاك واستخدام الطائرات دون طيار على المستوى الوطني، للحد من المخاطر والتحديات التي يواجهها مجال الطيران.





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وجاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، نشرته مساء اليوم الاربعاء، أن من ضمن توصيات الندوة أيضا، مواصلة البحوث في مجال الحلول العلمية والتكنولوجية لتطوير وظائف الطائرات دون طيار، خاصة في المجالين التنموي والأمني.وأوصى المشاركون في تلك الندوة الدولية، التي انتظمت بمدرسة الطيران ببرج العامري، بالبحث عن النظام الأفضل في مجال التوقي من التهديدات المتأتية من استخدام الطائرات دون طيار.وشارك في الندوة خبراء وأخصائيون وأساتذة جامعيون من تونس وفرنسا وبلجيكا وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية.وتندرج هذه الندوة العلمية، وفق البلاغ، في إطار التوجه الرامي إلى الارتقاء بالبحث العلمي وتطويره، والنهوض بالتصنيع العسكري، وانفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها ودعم إشعاعها على المستويين الوطني والدولي.وترمي هذه الندوة أيضا إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسة العسكرية في علاقة بتطوير القدرات العملياتية لجيش الطيران، باستخدام الطائرات دون طيار، من جهة، والوقاية والحماية من مخاطرها، من جهة أخرى.