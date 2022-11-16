صفاقس: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي في ملابسات الحريق المندلع في مصب النفايات بطريق الميناء


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 20:19 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، اليوم الأربعاء، بفتح بحث تحقيقي في ملابسات الحريق المندلع في مصبّ النفايات بطريق الميناء، الذي قرر والي الجهة غلقه في 31 أكتوبر المنقضي، وذلك على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.


وقال وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة، القاضي فوزي المصمودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن قاضي التحقيق تعهد بالبحث في هذا الملف، علما بأن النيابة العمومية كانت أذنت بفتح محضر بحث عدلي منذ يوم أمس الثلاثاء بمركز الأمن بباب البحر.

..

.

وقد تسبب هذا الحريق المندلع في المصب منذ فجر أمس الثلاثاء في غشاء من الدخان غطى جزءا كبيرا من المدينة وانبعاث روائح كريهة زادت من حدة الأزمة التي تعيش تحت وطأتها صفاقس منذ سبتمبر 2021 وتفاقمت بشكل حاد في الأيام القليلة الماضية.

ونتجت عن المنحى التصاعدي للمعضلة ردود فعل غاضبة من المواطنين وعديد الجمعيات والمنظمات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256798



World cup
  j -4

En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 16 نوفمبر 2022 | 21 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:11 14:51 12:11 06:58 05:29
Babnet
21°
 Babnet25° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1723°-1724°-1819°-1519°-14
  • Avoirs en devises
    21626,4

  • (16 nov)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35407 DT        1$ =3,20831 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 nov)   915,7 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   