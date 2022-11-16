صفاقس: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي في ملابسات الحريق المندلع في مصب النفايات بطريق الميناء

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، اليوم الأربعاء، بفتح بحث تحقيقي في ملابسات الحريق المندلع في مصبّ النفايات بطريق الميناء، الذي قرر والي الجهة غلقه في 31 أكتوبر المنقضي، وذلك على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.





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وقال وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة، القاضي فوزي المصمودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن قاضي التحقيق تعهد بالبحث في هذا الملف، علما بأن النيابة العمومية كانت أذنت بفتح محضر بحث عدلي منذ يوم أمس الثلاثاء بمركز الأمن بباب البحر.وقد تسبب هذا الحريق المندلع في المصب منذ فجر أمس الثلاثاء في غشاء من الدخان غطى جزءا كبيرا من المدينة وانبعاث روائح كريهة زادت من حدة الأزمة التي تعيش تحت وطأتها صفاقس منذ سبتمبر 2021 وتفاقمت بشكل حاد في الأيام القليلة الماضية.ونتجت عن المنحى التصاعدي للمعضلة ردود فعل غاضبة من المواطنين وعديد الجمعيات والمنظمات.