التغطية الاجتماعية للمحامين، محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بعميد المحامين


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 20:36 قراءة: 0 د, 26 ث
      
مثلت التغطية الاجتماعية للمحامين، محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صباح اليوم الاربعاء، بعميد المحامين حاتم المزيو.


وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها، أن الطرفين اتفقا خلال هذا اللقاء على ضرورة ضبط برنامج عمل كفيل بتجاوز الإشكاليات المطروحة في
ما يخص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.
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وتناول اللقاء، وفق ذات المصدر، ملف الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية للمحامين وسبل إيجاد حلول قانونية واتفاقيات تعاون ثنائي في هذا المجال.

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وحضر اللقاء، الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري ومستشار الوزير ياسين عزازة والمدير العام للضمان الاجتماعي، نادر العجابي.

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