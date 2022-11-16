مدنين: جربة مميّزة بكلّ ما فيها وتستحقّ الإدراج ضمن قائمة التراث العالمي (سفير الامارات لدى منظمة الفرنكوفونية)

قال سفير دولة الامارات العربية المتّحدة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، سالم النيادي، اليوم الأربعاء، إن جزيرة جربة مميّزة وتستحق أن تُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لما فيها من شواطئ، ومعالم سياحية، وثقافية ودينية وتاريخية، ومتاحف، وهي متنوعة بكل مكوّناتها ومميزة بلباس أهاليها وهندستها المعمارية المتفرّدة، وهي نموذج يحتذى للتعايش السلمي والعيش في كنف الاحترام والتسامح، مقدّمة رسالة سلام الى كلّ العالم.





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واعتبر النيادي، خلال ندوة صحفية عقدها بجناح الإمارات العربية المتّحدة في القرية الفرنكوفونية بجربة، أن مشاركة بلاده في قمة الفرنكوفونية تأتي لتؤكد وقوف الإمارات إلى جانب تونس من أجل انجاح هذا العرس الفرنكوفوني وكلّ ما أعدته من أجل استضافة هذه القمة.وأشار إلى أهمية القرية الفرنكوفونية في التعريف بدولة الامارات لدى الشعب التونسي منذ مرحلة التأسيس الى مرحلة الاستشراف للسنوات الخمسين المقبلة، مع التعريف بثقافة الامارات وبمخزونها التراثي الاصيل عبر المساهمة بعروض من التراث الشعبي الاماراتي.وعبّر، بالمناسبة، عن تفاجئه بالعدد الكبير للزوار التونسيين المقبلين على الجناح الاماراتي، وما لمسه منهم من تشابه كبير مع الشعب الاماراتي، وفق تعبيره.وتوجّه بالشكر لتونس على حسن الاستقبال والتنظيم والدعم، وعلى التسهيلات المتوفرة من القائمين على القرية والمنظّمين للقمة عموما، والتي تبقى فرصة للاستفادة على جميع المستويات، وللتواصل والبناء نحو توطيد العلاقات في اتجاه مجالات متنوّعة.وتشارك دولة الامارات بجناح في القرية الفرنكوفونية التي فتحت ابوابها للزوار منذ يوم الاحد المنقضي وتوافد عليها خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاقها حوالي 20 الف زائر، وفق الاطراف المنظمة للقرية.وتستقبل هذه القرية زوّارها بعروض متنوعة فنية وتنشيطية تستهدف كل الفئات، الى جانب فقرات قارة في الاجنحة التونسية والاجنبية لعدة بلدان مشاركة، في فرصة لاستكشاف الثقافات والانفتاح على الاخر بكل خصوصياته.