القصرين :حجز صوري لطنين من البطاطا ومنع تاجر جملة من التزود بهذه المادة من المخزون التعديلي

حجز اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بالقصرين بالاشتراك مع اعوان الشرطة البلدية بسبيطلة ، مساء أمس الثلاثاء ، طنين من مادة البطاطا حجزا صوريا لدى تاجر جملة فرط فيها دون موجب قانوني وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة.





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وبين ذات المصدر في تصريح ل(وات) اليوم الإربعاء أنه تم رفع مخالفة اقتصادية ضد تاجر الجملة المذكور من أجل مسك منتوجات قصد بيعها و المضاربة فيها على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق باحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة و الاسعار ، مضيفا أنه تم منع التاجر من التزود من المخزون التعديلي لمادة البطاطا نظرا لممارساته الاحتكارية واستكمال بقية الإجراءات المستوجبة في الغرض طبقا للتشاريع الجاري بها العمل وإحالتها للقضاء.وذكر بالمناسبة أن هذه العملية تمت في اطار البرنامج الرقابي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات للتصدي للاحتكار و المضاربة غير المشروعة و مراقبة ولمتابعة توزيع كميات البطاطا المسندة لتجار الجملة للخضر والغلال بالجهة من المخزون التعديلي.