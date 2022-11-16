حركة عازمون تدعو إلى "التصدّي للتمادي غير المسبوق في انتهاك حقوق الإنسان والحد من الحريات"

دعت حركة عازمون، كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات المهنية المؤمنة بتونس المدنية والديمقراطية وحقوق الانسان، إلى توحيد كلمتها، للتصدي لما وصفته ب"التمادي غير المسبوق، في انتهاك حقوق الإنسان والحد من الحريات وعدم المحافظة على البيئة والمحيط والعجز عن المحافظة على حق أبناء تونس في التعلم والتمدرس إضافة إلى مواصلة تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطنين".





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وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء إنها تُتابع "تكرّر التضييق على الحريات وخاصة حرية التنقل والنشر والصحافة"، وذلك في إشارة إلى قرار منع رئيس حركة آفاق تونس، فاضل عبد الكافي من السفر "دون سند قانوني أو حكم قضائي" وكذلك على إثر شكاية تقدمت بها وزيرة العدل، ضد موقع "بيزنس نيوز"، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة".وفي هذا الصدد دعا البيان إلى سحب المرسوم 54 الذي قال إنه "يحد من حرية الصحافة والنشر".وعلى صعيد آخر ذكرت حركة عازمون أنها "تعاينُ تدهور الوضع البيئي في مختلف جهات البلاد وخاصة مدينة صفاقس"، معتبرة أن "الفشل في إدارة ملف النفايات والوضع البيئي، دليل على عدم القدرة على إدارة الشؤون العامة للبلاد".وبعد أن أعربت عن تأسفها "لحرمان عشرات آلاف التلاميذ التونسيين وخاصة منهم أبناء المناطق الداخلية، من حقهم في التعلم والدراسة"، قالت الحركة في ختام بيانها إنها تُحمّل الحكومة ومنظومة 25 جويلية، "كامل المسؤولية في ما وصل إليه التونسيون من فقر وعجز على التزوّد بالمواد الغذائية، بفعل ارتفاع الأسعار وندرة المواد وتدهور المقدرة الشرائية"، حسب نص البيان.