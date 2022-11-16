صفاقس: اضطراب في سير الدروس في منطقة باب البحر بسبب تواصل تصاعد الدخان بسبب الحريق المندلع في المصب العشوائي بطريق الميناء

تسبب تواصل تصاعد الدخان في الجو من الحريق المندلع في المصب العشوائي بطريق الميناء منذ فجر الثلاثاء إلى الآن في اضطراب في سير الدروس بعدد من المؤسسات التربوية في منطقة باب البحر ولا سيما المدرسة الابتدائية محمد بالي والمدرسة الإعدادية الحبيب بورقيبة والمعهد الثانوي الحبيب معزون.

ونفى المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 محمد بن جماعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانبتاء أن تكون المؤسسات المذكورة أغلقت أبوابها مبينا أن الأمر يتعلق باضطراب في سير بعض الدروس وتعليق لانشطة حصص الرياضة بسبب كثرة الدّخان المنتشر في الجوّ لفترة معينة فضلا عن "وجود من له حساسية أو أمراض في الجهاز التنفسي من الأساتذة"، وفق قوله.





وأكد بن جماعة أنه قام بجولة في كل المؤسسات الموجودة بمنطقة باب البحر المتضررة من دخان الحريق بحكم قربها منه وأنه تأكد من استقرار الدروس فيها.

من جهة ثانية وبخصوص ما تم تداوله من أنباء حول نقل عدد من الأشخاص بحالة اختناق إلى المستشفيات والمصحات، أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن 3 تلاميذ نقلتهم سيارة الحماية بعد شعورهم بضيق في التنفس بسبب الدخان ولكن الأمر لم يتجاوز بعض الوقت حيث سرعان ما تحسنت حالتهم وتم إخلاء سبيلهم قبل الوصول إلى المستشفى وفق قوله.

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ونبّه المدير الجهوي للصحة في المقابل من الدخان والروائح المنبعثة من المصبات العشوائية وخاصة منها المحترقة بالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي قد تنجر عنها على المدى الطويل.

يذكر أن جهود فرق الحماية المدنية لا تزال متواصلة لإخماد الحريق الذي تنبعث منه أعمدة الدخان إلى حد الآن.



وأكد بن جماعة أنه قام بجولة في كل المؤسسات الموجودة بمنطقة باب البحر المتضررة من دخان الحريق بحكم قربها منه وأنه تأكد من استقرار الدروس فيها.من جهة ثانية وبخصوص ما تم تداوله من أنباء حول نقل عدد من الأشخاص بحالة اختناق إلى المستشفيات والمصحات، أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن 3 تلاميذ نقلتهم سيارة الحماية بعد شعورهم بضيق في التنفس بسبب الدخان ولكن الأمر لم يتجاوز بعض الوقت حيث سرعان ما تحسنت حالتهم وتم إخلاء سبيلهم قبل الوصول إلى المستشفى وفق قوله.ونبّه المدير الجهوي للصحة في المقابل من الدخان والروائح المنبعثة من المصبات العشوائية وخاصة منها المحترقة بالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي قد تنجر عنها على المدى الطويل.يذكر أن جهود فرق الحماية المدنية لا تزال متواصلة لإخماد الحريق الذي تنبعث منه أعمدة الدخان إلى حد الآن.