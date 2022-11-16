انهاء العلاقة التعاقدية بين الترجي الجرجيسي والمدرب احمد الدريدي

اعلن الترجي الجرجيسي الناشط في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب أحمد الدريدي.

وقد تقرر تكليف المدير الفني للشبان للترجي الرياضي الجرجيسي فتحي الدرڨاع و المدير الرياضي أيمن منافق للإشراف على تمارين فريق الاكابر إلى حين تعيين مدرب جديد من طرف الهيئة المديرة القادمة.





ويذكر ان الدريدي هو ثاني مدرب للفريق منذ بداية البطولة بعد منذر بوزميطة الذي جهز الفريق للموسم الجديد.



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وكانت الهيئة المديرة الحالية للنادي برئاسة علي الوريمي قدمت استقالة جماعية على ان تواصل تصريف الشؤون العادية اليومية للنادي وتعد لعقد جلسة انتخابية استثنائية.

وعرف الترجي الجرجبسي انطلاقة مخيبة للامال بعد فوز وحيد وثلاث هزائم منذ انطلاق الموسم .



ويذكر ان الدريدي هو ثاني مدرب للفريق منذ بداية البطولة بعد منذر بوزميطة الذي جهز الفريق للموسم الجديد.وكانت الهيئة المديرة الحالية للنادي برئاسة علي الوريمي قدمت استقالة جماعية على ان تواصل تصريف الشؤون العادية اليومية للنادي وتعد لعقد جلسة انتخابية استثنائية.وعرف الترجي الجرجبسي انطلاقة مخيبة للامال بعد فوز وحيد وثلاث هزائم منذ انطلاق الموسم .