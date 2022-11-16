عبد الكافي للناطق باسم الداخلية: توجهت للمحكمة ولم أجد أي قضية منشورة ضدّي


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 16:32 قراءة: 0 د, 52 ث
      
رد رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي في تدوينة على صفحته الشخصية على الفايسبوك على تصريح رئيس مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية لموزاييك.
وقال عبد الكافي "أنه توجّه للمحكمة الابتدائية بتونس ولم يجد أي قضيّة منشورة ضدّه".


وطالب رئيس حزب افاق تونس وزارة الداخلية أو العدل أو أي جهة "مخوّلة" أن تكشف عن الجهة التي أصدرت قرار منعه عن السفر.
..

.


وكتب عبد الكافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " الحصيرة قبل الجامع
كنت نسمع في تصريح الناطق الرسمي لوزارة الداخليّة، نحب نعلم الرأي العام اللّي توجّهت للمحكمة الابتدائية بتونس و لم أجد أي قضيّة منشورة ضدّي.
..
...

باهي، نحب نفهم حاجة، ياخي تِتْنشر قضيّة ضدّي و بعد يتم استدعائي و سماعي ويتم تحجير السفر، ولا بالمعكوس، إيجا نمنعوه من السفر، و من مبعد تو نشوفو شنوة القضيّة "اللّي تساعدو"؟
عالعلن، أدعو وزارة الداخلية أو العدل أو أي جهة "مخوّلة" تعلمني شكون اللّي منع عنّي السفر."
وكان الناطق باسم الداخلية بوزغاية قال إنّ تحجير السفر الصادر ضده هو قضائي وليس إداري كما يتم ترويجه.



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