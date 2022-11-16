كاس العالم 2022: العابدي والسليتي يقودان المنتخب التونسي الى الفوز وديا على نظيره الايراني 2-صفر


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 16:09 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انهى المنتخب الوطني لكرة القدم مبارياته الودية تحضيرا لكاس العالم التي تحتضنها قطر من 20 نوفمبر الجاري الى 18 ديسمبر القادم بالفوز على نظيره الايراني بنتيجة 2-صفر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاربعاء بملعب الريان بقطر وذلك دون حضور الجمهور ودون تغطية من وسائل الاعلام.
وجاءت ثنائية المنتخب التونسي بفضل نعيم السليتي من ضربة جزاء وعلي العابدي.

يذكر ان المنتخب التونسي يفتتح مشواره صلب المجموعة الرابعة بالمونديال بملاقاة منتخب الدانمارك يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري ثم مواجهة استراليا يوم 26 منه على ان ينهي الدور الاول بملاقاة منتخب فرنسا يوم 30 نوفمبر الجاري.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256764



World cup
  j -4

En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 16 نوفمبر 2022 | 21 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:11 14:51 12:11 06:58 05:29
Babnet
24°
 Babnet25° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1724°-1824°-1820°-1519°-13
  • Avoirs en devises
    21787,7

  • (15 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,34043 DT        1$ =3,22491 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 nov)   999,7 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   