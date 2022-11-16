كاس العالم 2022: العابدي والسليتي يقودان المنتخب التونسي الى الفوز وديا على نظيره الايراني 2-صفر

انهى المنتخب الوطني لكرة القدم مبارياته الودية تحضيرا لكاس العالم التي تحتضنها قطر من 20 نوفمبر الجاري الى 18 ديسمبر القادم بالفوز على نظيره الايراني بنتيجة 2-صفر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاربعاء بملعب الريان بقطر وذلك دون حضور الجمهور ودون تغطية من وسائل الاعلام.

وجاءت ثنائية المنتخب التونسي بفضل نعيم السليتي من ضربة جزاء وعلي العابدي.





يذكر ان المنتخب التونسي يفتتح مشواره صلب المجموعة الرابعة بالمونديال بملاقاة منتخب الدانمارك يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري ثم مواجهة استراليا يوم 26 منه على ان ينهي الدور الاول بملاقاة منتخب فرنسا يوم 30 نوفمبر الجاري.





