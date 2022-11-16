توزر: بلدية دقاش تشرع في المرحلة الثانية من دراسة مشروع أوّل إقامة سياحية بلديّة

تدخل بلدية دقاش من ولاية توزر مجال الاستثمار في المجال السياحي لتنشئ أوّل إقامة سياحية بلدية هي حاليا في مرحلة الدراسات، حيث أعطيت، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من هذه الدراسة بعد انتهاء الدراسة التمهيدية والّتي أثبتت إمكانية انجاز المشروع في قطعة الأرض المختارة، وفق رئيس البلديّة كمال الخالدي.

وبيّن الخالدي، في تصريح لـ"وات"، أنّه ينتظر أن تمتّد الدراسة التفصيلية نحو 3 أشهر، ليتمّ خلال شهر جانفي من سنة 2023 إطلاق طلب العروض من أجل الشروع في تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر، وفق رأيه، من بين المشاريع ذات الأهمية في تحريك الشأن السياحي، وإتاحة الفرصة لاستقطاب الجمعيات الرياضيّة، لا سيما وأن الإقامة توجد في مركب رياضي يضمّ المسبح والملعب البلدي والقاعة المغطاة.





وتتكوّن الإقامة المزمع انشاؤها من 3 طوابق وتضم 30 غرفة بطاقة استيعاب اجمالية قدرها 60 سريرا، وسيتم الشروع في انجاز القسط الأول منها نظرا لتوفر الاعتمادات المالية الضرورية ويشمل الطابق الأرضي عدّة مكونات منها بعض الغرف، والمطبخ، والمطعم، وبهو الاستقبال.

وأضاف أنّ بلديّة دقاش اختارت الاستثمار في هذا المجال بعد تصنيفها ضمن البلديات السياحية ويهدف الى تنمية موارد البلدية على أن يكون المشروع جاهزا بجميع أقساطه في غضون 3 سنوات من الآن، وفق تأكيد رئيس البلدية.



