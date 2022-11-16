الناطق باسم وزارة الداخلية: "إذن قضائي يمنع فاضل عبد الكافي من السّفر"


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 13:26 قراءة: 0 د, 41 ث
      
افاد الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية إنّ رئيس حزب افاق تونس فاضل عبد الكافي صادر في حقه تحجير سفر بناء على إذن قضائي من المحكمة الإبتدائية تونس 1 منذ بداية شهر نوفمبر الحالي.


واضاف بوزغاية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء ان وزارة الدّاخليّة ليست لها مسؤوليّة في قرار تحجير السّفر على فاضل عبد الكافي، مؤكدا أنّ إدارة المطار بيّنت له سبب المنع وقد أبدى عبد الكافي تفهّمه للأمر.

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وكان حزب افاق تونس قال في بيان له الأربعاء ، أن منع رئيس الحزب فاضل عبد الكافي من السفر هو "إجراء إداري ودون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف و خرق للحريّات الأساسية والدستوريّة للأشخاص".
واكد الحزب أنه "سيتولى اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية".

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