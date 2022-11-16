الكاف: تكثيف الاستعدادات اللوجستيّة والماديّة للانتخابات التشريعية القادمة


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 14:43 قراءة: 0 د, 34 ث
      
كثّفت السلط الجهوية بولاية الكاف، خلال الأسبوع الجاري، استعداداتها لتنظيم الانتخابات التشريعية من خلال ضبط كل الجوانب المادية واللوجستية المتعلقة بإنجاح هذا الموعد الانتخابي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم.
وتهم الاستعدادات اعداد الفضاءات المعنية بالعملية الانتخابية من مكاتب اقتراع وتجهيزات، والربط بالشبكات العمومية ووسائل نقل، بالإضافة إلى ضبط روزنامة لاستكمال كل الترتيبات المادية واللوجستية في آجال محدّدة.


وتم التأكيد كذلك، خلال مختلف الجلسات التي انعقدت في الغرض، على ضرورة حياد الإدارة طيلة كامل العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وذلك ضمانا لشفافية هذه العملية ونزاهتها.
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ومن جانبها، نظمت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف لقاءات مع المترشحين المقبولين أوّليا حول مبادىء وقواعد العملية الانتخابية، والجرائم الانتخابية والعقوبات التي ينص عليها القانون عند ارتكابها.

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