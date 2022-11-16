قبلي: وقفة احتجاجية لاطارات واعوان اقليم الستاغ للمطالبة بصرف منحة الاقتصاد والتصرف لسنة 2020


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 11:12 قراءة: 0 د, 40 ث
      
نفذ اطارات واعوان اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقابس، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية بساعة على خلفية عدم تلبية الادارة العامة للشركة لبعض المطالب المهنية التي يرفعها الاعوان وخاصة منها صرف منحة الاقتصاد والتصرف لسنة 2020


واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاقليم الشركة سمير رحومة ل"وات" ان هذا التحرك الاحتجاجي الذي انطلق منذ يوم امس الثلاثاء، والذي سيتواصل بنفس الطريقة على مدار ثلاثة ايام في الاسبوع، يعبر عن تمسك الاطارات والاعوان بحقوقهم المهنية واهمها صرف منحة الانتاج والتصرف لسنة 2020

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واشار الى ان التحركات التصعيدية التي اقرتها الجامعة العامة للكهرباء والغاز في 12 نوفمبر الجاري، تشمل ايضا الامتناع عن دعم المشاركة في حملة الاستخلاص المبرمجة لنهاية السنة الجارية ، الى جانب الامتناع عن السياقة لمن لا يحمل خطة سائق، لثلاثة ايام متتالية، والامتناع عن القيام بانشطة تخالف اختصاص العون ومقاطعة اعمال الصيانة بمراكز الانتاج.

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