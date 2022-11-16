الداخلية: القبض على مقترف عملية سرقة 100 الف اورو من سيارة نقل الاموال بين البنوك

ذكرت وزارة الداخلية صباح اليوم الاربعاء انه تم القبض على مقترف عملية سرقة 100 الف اورو من سيارة نقل الاموال بين البنوك





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وبينت الوزارة في بلاغ انه على إثر تعرض سيارة خاصة لنقل الأموال بين البنوك للسرقة وبداخلها مبلغ مالي هام يفوق 100 الف أورو، بجهة الدندان من ولاية منوبة تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث في قضية "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والخيانة الموصوفة" ، حيث تم في مرحلة أولى إيقاف سائق السيارة ومرافق لهُ فيما تحصن المرافق الثاني بالفرار.واضاف البلاغ ان الوحدات المذكورة وبعد القيام بالتحريات والأبحاث الميدانيّة وإجراء المداهمات اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية، تمكنت من القبض على مقترف عملية السرقة بجهة الزهروني رفقة شخص اخر وحجزت لديهما سيارة تم استعمالها في عملية السرقة واسترجاع جزء هامّ من المسروق.واشار البلاغ ان النيابة العموميّة، أذنت بعد مراجعتها بالإحتفاظ بهم جميعا على ذمّة الأبحاث المتواصلة.