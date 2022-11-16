وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير

سجّلت وزارة الصحة، حالة وفاة واحدة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جملة 2178 تحليلا تم إنجازها، خلال الأسبوع الممتد من يوم 7 الى 13 نوفمبر الجاري، وفق بلاغ أصدرته ليلة الثلاثاء، وتضمن آخر المعطيات الإحصائية المتعلقة بانتشار الجائحة في تونس.
وتم خلال الأسبوع ذاته إيواء 8 مصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات والمصحات الخاصة، مقابل تماثل 96 مصابا للشفاء.
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وارتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس 2020، إلى 29 ألفا و266 وفاة، وبلغ عدد المصابين 1 مليون و146 ألفا و799 شخصا.
وتجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات الضرورية، 6.3 مليون فرد.
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