وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 07:06 قراءة: 0 د, 29 ث
      
سجّلت وزارة الصحة، حالة وفاة واحدة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جملة 2178 تحليلا تم إنجازها، خلال الأسبوع الممتد من يوم 7 الى 13 نوفمبر الجاري، وفق بلاغ أصدرته ليلة الثلاثاء، وتضمن آخر المعطيات الإحصائية المتعلقة بانتشار الجائحة في تونس.
 

وتم خلال الأسبوع ذاته إيواء 8 مصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات والمصحات الخاصة، مقابل تماثل 96 مصابا للشفاء.
 
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وارتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس 2020، إلى 29 ألفا و266 وفاة، وبلغ عدد المصابين 1 مليون و146 ألفا و799 شخصا.
وتجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات الضرورية، 6.3 مليون فرد.

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