نقابة "إجابة" تندد بالخروقات في بعض لجان الانتداب وتحمل وزارة التعليم العالى مسؤولية محاسبة مرتكبيها

ندّد اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، اليوم الثلاثاء، بالخروقات التي وصفها "بالفادحة" و"الخطيرة" التي عاينها في مستوى عمل بعض لجان الانتداب، محملا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤوليتها في تتبع ومحاسبة مرتكبيها.





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واعتبر، في بيان له إثر اجتماع المجلس الوطني للانابات المنعقد يومي 12 و 13 نوفمبر الجاري، أن الوزارة متواطئة في حال سكوتها عن التجاوزات التي وصفها بالجسيمة وتصل الى حد التتبعات الجزائية وعدم انصافها للضحايا.وأشار الى أن النقابة تحمل مشروعاً بديلاً من شأنه أن يضع حداً لمختلف التجاوزات المسجلة في لجان الانتداب والارتقاء عبر مراجعة المنظومة بشكل محوكم على مستوى التصرف وعلى المستوى الرقمي ووضع آليات متابعة تضمن الشفافية القصوى وتقضي على كل الممارسات التي لا تمت لأخلاق الجامعيين بصلة.وعبّرت النقابة عن استيائه الشديد من تدهور الوضعية المادية للأستاذ الجامعي ومن تردي الوضع بالجامعة العمومية بسبب النقص الفادح في الإمكانيات والتخفيض المتواصل لميزانيات البحث العلمي والتعليم العالي العمومي وهو ما ضاعف من نزيف هجرة الكفاءات الجامعية.وشدّد على أن الوضعية "السيئة"الحالية مردها تملص سلطة الإشراف من تطبيق الاتفاقيات المتعلقة باحترام مبدأ سلم التأجير في الوظيفة العمومية وضخ الإمكانيات للبحث العلمي والتعليم العالي.وحذّر من حالة الاحتقان في صفوف الأساتذة الجامعيين التي تنذر بالانفجار في صورة تواصل سياسة اللامبالاة المنتهجة من وزارة التعليم العالي.