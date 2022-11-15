تونس: احتياطي العملة الأجنبية ينخفض إلى 98 يومًا من الاستيراد


Publié le Mardi 15 Novembre 2022 - 20:17 قراءة: 1 د, 3 ث
      
يغطي صافي الموجودات بالعملات الأجنبية 98 يومًا فقط من الواردات اعتبارًا من 15 نوفمبر 2022 ، بعد انخفاض الواردات إلى 99 يومًا يوم الاثنين ، وفقًا للمؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة اليوم الثلاثاء عن البنك المركزي التونسي.


وارتفع صافي الموجودات بالعملة الأجنبية من حيث القيمة بنحو 1.076 مليار دينار ليبلغ 21.787 مليار دينار مقابل 20.711 مليار دينار في 15 نوفمبر 2021. ومقارنة بسنة 2021 ، انخفض عدد أيام الاستيراد بمقدار 25 يومًا ، من 123 يومًا إلى 98 يومًا. يعود هذا الانخفاض في الاحتياطي بالعملات الأجنبية جزئياً إلى انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية. في الواقع ، ارتفعت قيمة الدولار الواحد من 2.866 دينارًا في 14 نوفمبر2021 إلى 3.224 دينارًا اليوم.

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وبالمثل ، فإن الأورو الواحد يساوي حاليا 3.340 دينارا ، فيما كان يساوي 3.282 دينارا في نفس التاريخ من سنة 2021. ويعزى الانخفاض في احتياطيات العملات الأجنبية أيضًا إلى زيادة الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 ، بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، لتصل إلى 68.6 مليار دينار ، وزادت الصادرات بنسبة 24.9 بالمائة فقط. 47.3 مليار دينار. وللتذكير ، تفاقم العجز التجاري للبلاد بأكثر من 60 بالمائة، حيث انتقل من 13.3 مليار دينار ، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 ، إلى 21.3 مليار دينار ، نهاية أكتوبر 2022.



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