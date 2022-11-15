تونس: احتياطي العملة الأجنبية ينخفض إلى 98 يومًا من الاستيراد

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وارتفع صافي الموجودات بالعملة الأجنبية من حيث القيمة بنحو 1.076 مليار دينار ليبلغ 21.787 مليار دينار مقابل 20.711 مليار دينار في 15 نوفمبر 2021. ومقارنة بسنة 2021 ، انخفض عدد أيام الاستيراد بمقدار 25 يومًا ، من 123 يومًا إلى 98 يومًا. يعود هذا الانخفاض في الاحتياطي بالعملات الأجنبية جزئياً إلى انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية. في الواقع ، ارتفعت قيمة الدولار الواحد من 2.866 دينارًا في 14 نوفمبر2021 إلى 3.224 دينارًا اليوم.وبالمثل ، فإن الأورو الواحد يساوي حاليا 3.340 دينارا ، فيما كان يساوي 3.282 دينارا في نفس التاريخ من سنة 2021. ويعزى الانخفاض في احتياطيات العملات الأجنبية أيضًا إلى زيادة الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 ، بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، لتصل إلى 68.6 مليار دينار ، وزادت الصادرات بنسبة 24.9 بالمائة فقط. 47.3 مليار دينار. وللتذكير ، تفاقم العجز التجاري للبلاد بأكثر من 60 بالمائة، حيث انتقل من 13.3 مليار دينار ، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 ، إلى 21.3 مليار دينار ، نهاية أكتوبر 2022.