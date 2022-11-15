ارتفاع المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة 2.3 بالمائة

أفرزت نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال شهر سبتمبر من سنة 2022 ارتفاعا في حجم الانتاج بنسبة 2.3 بالمائة بالمقارنة بشهر أوت 2022 بعد التراجع بنسبة 1.9 بالمائة المسجل خلال الشهر الفارط.





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ويعود هذا بالأساس، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، إلى الارتفاع المسجل على مستوى الإنتاج في قطاع الطاقة بنسبة 5.3 بالمائة بعد التراجع المسجل في الشهر الفارط بنسبة -5.3 بالمائة وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد (+4.6 بالمائة) وقطاع الصناعات الكيمائية (+2.0 بالمائة ) كما شهد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفاعا بنسبة 2.6 بالمائةفي المقابل سجل الإنتاج الصناعي تراجع في قطاع مواد البناء والخزف والبلور (-1.7بالمائة) ومنتوجات تكرير النفط (-1.7بالمائة) كما شهد الإنتاج الصناعي شبه استقرار في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع الصناعات المعملية المختلفة بنسب 3ر0 بالمائة و8ر0 بالمائةوأفرزت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 تراجعا في حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 1,2 بالمائة مقارنة بالثلاثية الفارطةويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 0,5 بالمائة وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4,8 بالمائة والذي يفسر بالتراجع المسجل في قطاع الطاقة (3 بالمائة ) وقطاع الصناعات الغذائية والفلاحية (4,6 بالمائة ) وقطاع المناجم(15,9 بالمائة) وقطاع تكرير النفط (7,5بالمائة ).