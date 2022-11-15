المنستير: توجيه تهمة القتل العمد ضد مرتكب عملية دهس بقصر هلال راح ضحيتها شاب وأصيب خلالها أربعة أشخاص





وجهت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير، اليوم الثلاثاء، تهمة القتل العمد مع سابقية القصد، ومحاولة القتل العمد مع سبق القصد، والإضرار عمدا بملك الغير، إلى المظننون فيه الذي ارتكب جريمة دهس بمدينة قصر هلال من ولاية المنستير ليلة 26 سبتمبر 2021 ، ذهب ضحيتها شاب، وأصيب خلالها أربعة أشخاص آخرين بإصابات خطيرة، وفق ما أفاد به "وات"، الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.



وأوضح بن جحا أنّ تقرير اللجنة الطبية أكد أنّ المظنون فيه يتحمل المسؤولية الجزائية، وقد أحالته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير مع ملفه على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لمقاضاته طبق الفصول 202 و59 و304 من المجلة الجزائية.



