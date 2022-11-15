رئيسة جمعية "la Plume de Paon": "سنعمل على أن تكون تونس تحت الأضواء في تظاهرة ستراسبورغ عاصمة عالمية لكتاب اليونسكو لسنة 2024"

أعلنت رئيسة جمعية "la Plume de Paon" (ريشة الطاووس) "سيسيل بالوزينسكي" عن استضافة تونس "لتكون تحت الأضواء" خلال فعاليات تظاهرة سترازبورغ عاصمة عالمية لكتاب اليونسكو سنة 2024.





..



.

.. ...

جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها جمعية التحالف الفرنسي ببنزرت وجمعية التحالف الفرنسي بجربة مساء الاثنين بالمركز الإعلامي لقرية تونس للفرنكوفونية بجربة، خصصت لتقديم أسبوع اليونسكو للصوت في نسخته الأولى بتونس، الذي ينتظم بالشراكة مع المعهد الفرنسي التونسي.وأكدت "سيسيل بالوزينسكي" أن التركيز على حضور تونس خلال تظاهرة سترازبورغ عاصمة العالم لكتاب اليونسكو سنة 2024، يهدف إلى إيصال أصوات الفرنكوفونية وإبراز تنوعها، وكجزء من التبادل الثقافي التونسي الفرنسي الأوّل من نوعه في مجال الكتاب الصوتي الذي بدأ بتجربة في سنة 2019.وأفاد "الصحفي كريستوف ريو"، وهو الرئيس المؤسس لأسبوع اليونسكو للصوت بتونس، أن فكرة تنظيم هذا الحدث انطلقت من مائدة مستديرة أُقيمت بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت حول "الصوت، في قلب الإعلام الجديد والصناعات الثقافية والإبداعية" ومن خلال لقاءات مهنية التأمت في بنزرت. ولفت إلى أن هذا الأسبوع يهدف بالخصوص إلى التوعية بأهمية الصوت بكل تنوعاته وبجميع أشكاله، ميرزا أن الكتاب في نسخته الصوتية، وهو محور هذا الأسبوع، سيكون بمثابة البوابة التي نلج منها إلى الصناعات الثقافية والإبداعية في تنوعها وتفاعلها التام مع جميع مجالات الإبداع (المسرح، الموسيقى، السينما، إلخ).وذكر أن أسبوع اليونسكو للصوت بتونس، الذي ستنتهي أشغاله بجربة على هامش القمة الفرونكوفونية، ستنبثق عنه مجموعة من التوصيات والمقترحات يتم تقديمها في لقاء حول ثورة الصوت: سفير الفرونكوفونية ومبتكر التواصل"، مع فتح آفاق ومشاريع جديدة في طور الإعداد، مثل التجربة الصوتية "صلامبو/ لي مورو" التي تربط بين الأحياء ذات الأولوية في المدينة بفرنسا والأحياء الشعبية في تونس. وأضاف أن من أبرز فقرات أسبوع اليونسكو للصوت بتونس سيكون العمل الأسطوري "صلامبو" لـ "غوستاف فلوبار" وهو محور تصوّرات صوتية عديدة.من جانبها، قالت مديرة جمعية التحالف الفرنسي ببنزرت ندى نجاحي إن الكتاب الصوتي يتميّز الآن بالانفتاح والتعدّدية الثقافية. ويقدم إمكانيات غير محدودة في التفاعل مع التقاليد الشفوية الحاضرة في تونس. وأضافت أن هذا الأسبوع سيمكن من عقد شراكات مهمة سيتم نسجها بين عالم الأدب والعالم السمعي البصري، والتي ستُفضي خاصّة إلى تنظيم ورشات تدريبية على الصوت في المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.وتحدّث ياسين حمروني، مدير جمعية التحالف الفرنسي بجربة، عن تنوع عالم الأصوات المسجلة والأصوات البشرية اليوم، مبرزا التكامل بين الوسيط المكتوب والرقمي. ولاحظ أن الكتاب الصوتي الذي تم تطويره في السنوات الأخيرة بسرعة، خاصة بعد الأزمة الصحية العالمية "كوفيد 19"، يوفر لحظات جديدة من القراءة ويؤسس لعادات جديدة مع ظهور أدوات تكنولوجية حديثة.