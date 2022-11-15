كأس العالم قطر 2022 :وصول منتخب الدنمارك إلى الدوحة


Publié le Mardi 15 Novembre 2022 - 17:57 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وصلت بعثة منتخب الدنمارك إلى الدوحة مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق الأحد المقبل.


وكان "كاسبر هيولماند" مدرب منتخب الدنمارك قد أعلن منذ أسبوع عن تشكيلة من 21 لاعبًا فقط، ثم كشف الأحد الماضي عن الأسماء الخمسة الأخيرة المتبقية في القائمة، وهم يوسف بولسن مهاجم لايبزيغ الألماني وفريديرك نورو حارس أونيون برلين الألماني وألكسندر باه مدافع بنفيكا البرتغالي وروبرت سكوف وكريستيان نورغارد لاعبي وسط هوفنهايم الألماني وبرنتفورد الإنقليزي.
ويشارك منتخب الدنمارك في المونديال ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات تونس وفرنسا حاملة اللقب وأستراليا.
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وتستهل الدنمارك مشوارها في مونديال قطر بمواجهة المنتخب الوطني التونسي يوم 22 الجاري على ملعب المدينة التعليمية.

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