الفنان لطفي بوشناق يقدم حفلا غنائيا لمرضى مستشفى الرازي

أحيى الفنان لطفي بوشناق عشية اليوم الثلاثاء حفلا فنيا لفائدة مرضى مختلف أقسام مستشفى الرازي للأمراض النفسية في مبادرة قام بها الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي"تأمينات كتاما" للترويح عنهم والمساهمة في كسر الحاجز ما بين المرضى النفسيين والمجتمع الخارجي والتخلص من وصمة المرض النفسي.

بكلمات "نغني لنحيا وتحيا الحياة..نغني لنسقي حلم الصغير.. ونغمس في الحب خبز الفقير..فلاشيء بعد الربيع الاخير..سيبقى سوى وردة الاغنيات" غنى بوشناق أمام عدد من مرضى مختلف اقسام مستشفى الرازي على غرار قسم الطب النفسي ابن سينا وقسم الطبّ النّفسي الشّرعي الذين كانوا مرافقين باعوان الصحة واطارات مختلف الاقسام، موجها رسائل فنية مفعمة بالانسانية والاحاسيس اضفت مسحة من الفرح والأمل على المرضى.



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كما امتع بوشناق خلال هذا الحفل الذي حضرته مديرة مستشفى الرازي نعيمة توجاني ومدير عام وممثلي شركة التأمين المذكورة، المرضى والاطار الطبي والشبه الطبي بباقة من اغانيه المعروفة والتي تفاعل معها الجميع بالتصفيق ، مؤكدا ل"وات " انه في خدمة الانسان والانسانية دون قيد او شرط من منطلق ايمان راسخ بان الفن رسالة انسانية، والفنان فاعل اساسي في عمق المجتمع ، ملامس بفنه وكلماته والحانه هموم الناس، وباحث عن سبل امتاعهم ورسم البسمة على وجوههم.وياتي الحفل الفني وفق تصريح مدير عام الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي "تامينات كتاما" لمجد بوخريص، ضمن الانشطة التي يقدمها الصندوق ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية لمؤسسة "كتاما" والتي خصت المستشفيات ببرنامج خاص انطلق قبل سنتين ، بزيارة المرضى بها وتقديم مساعدات مالية وخاصة في شهر رمضان المعظم .واضاف ان المؤسسة ابرمت خلال بداية السنة الحالية، اتفاقية تعاون مع ادارة مستشفى الرازي للقيام مبادرات تضامنية بتقديم المساعدات والهدايا للمرضى، مع تعهد بسد بعض نقائص البنية التحتية والتجهيزات وتدخلات الصيانة، مشيرا الى ان المناسبة الاولى كان تضامنية عبر مساعدات وماكولات، لتكون الثانية ثقافية فنية تتماشى وحاجيات المرضى العلاجية التي تلبّى في جزء منها عبر الموسيقى.وأكدت مديرة مستشفى الرازي على أهمية هذه الانشطة الفنية التي تلبي حاجات المرضى من الراحة والهدوء ، مشيرة إلى دور الموسيقى التي اثببت الدراسات العلمية تخفيفها من حدة الضغط النفسي، ومشاعر الإحباط وتحفيزها على الحركة والتفاعل، ومثمنة المبادرة الانسانية التي حظيت بها هذه الفئة الخصوصية من المرضى.ن ع