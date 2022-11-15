فن الطهي الراقي : تونس تنضم الى الجمعية العالمية لأتباع إسكوفي خلال تظاهرة احتفالية يومي 21 و22 نوفمبر 2022 بالحمامات

تنظم الجمعية العالمية لأتباع إسكوفي فرع تونس تظاهرة احتفالية يومي 21 و22 نوفمبر 2022 بمدينة الحمامات، لإعلان انضمام تونس لهذه الجمعية وتصبح بذلك ثالث بلد عربي والثاني إفريقي بعد المغرب ولبنان

ويخول الانضمام إلى الجمعية للكفاءات التونسية في مجال فن الطهي الراقي المشاركة في العديد من التظاهرات والمسابقات العالمية في فن الطبخ وفي الدورات التكوينية والتدريبية التي يؤطرها مختصون عالميون في هذا المجال



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ويشرف على تنظيم هذه التظاهرة رئيس فرع تونس عبد الرزاق الكداشي وهو رمز من رموز فن الطهي الراقي وكفاءة تونسية مميزة ولها إسمها في الوسط على المستوى العالميويشارك في هذه التظاهرة العديد من الوجوه البارزة في هذا المجال من تونس ومن عدة بلدان أخرى من بينها المغرب و فرنسا و لندنويتضمن برنامج التظاهرة جملة من الفعاليات على غرار إقامة عروض لأهم الأكلات والمستحضرات التونسية العريقة وكذلك عروض لأطباق مميزة يؤمنها نخبة من الطباخين الأكفاء التونسيين المقيمين بالخارج و عدد من الضيوف الأجانبكما سينضم عدد من الكفاءات التونسية في مجال الطهي حسب الطقوس المعتمدة للإنخراط في هذه الجمعية العالمية العريقةويعتبر "أوجست إسكوفي"، قامة من القامات المميزة في مجال فن الطهي الراقي الفرنسي، كان يلقب في عصره بطباخ الملوك وملك الطباخينوأسس إسكوفي ، العديد من القواعد التي لازالت تعتبر إلى اليوم مرجعا للعديد من الطباخين في هذا المجال على المستوى العالمي بما جعل الجمعية العالمية لأتباع إسكوفي تتمسك بالحفاظ على الأهداف والأسس التي بناها إسكوفي طوال حياته والحرص على وضع شروط لإختيار منخرطيها في كل دول العالم