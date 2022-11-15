كأس العالم قطر 2022 : الفيفا يعتمد القائمات النهائية للمنتخبات الـ32 في المونديال

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً اليوم الثلاثاء قائمات المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان الاتحاد الدولي قد حدد يوم 14 نوفمبر الجاري موعداً نهائياً لتسليم القائمات التي تضم 26 لاعباً من بين قائمة أولية تضم بحد أقصى 55 لاعباً .



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وقال الفيفا في بيان رسمي عقب نشر لائحة بالقائمات النهائية للمنتخبات المشاركة إن اللاعبين الـ 831 سيبدؤون رحلة النسخة الثانية والعشرين من المونديال اعتباراً من مواجهة قطر والإكواتور عقب الافتتاح الذي سيشهده ملعب البيت يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر الجاري.وكان الفيفا قد قرر في جوان الماضي زيادة قائمات المنتخبات إلى 26 بدلاً من 23، حيث أكد في هذا الصدد أن القرار اتُخذ للاحتفاظ بمرونة إضافية بسبب التوقيت الجديد لمونديال قطر الذي يُقام منتصف الموسم.وكانت القائمات النهائية التي أعلنها مدربو المنتخبات قد شهدت استبعاد بعض النجوم، إلى جانب حرص المدربين على الاستعانة بوجوه شابة حيث يشهد المونديال الحالي الظهور الأول لعدد كبير جداً من اللاعبين.