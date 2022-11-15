نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام تقرران تنفيذ تحركات احتجاجية دعما لمؤسسات عمومية ومصادرة


Publié le Mardi 15 Novembre 2022 - 18:15 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ،الدخول في تحركات احتجاجية نوعية في القريب العاجل، بعد تردي الأوضاع في مؤسسات إعلامية عمومية ومصادرة.


وقالتا في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء بعد اجتماع انعقد بمقر نقابة الصحفيين بحضور ممثلين عن الهياكل النقابية بهذه المؤسسات ، انه سيتم الإعلان عن تاريخ انطلاق التحركات في الابان.

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وبينت نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام أن هذا القرار جاء بسبب تواصل تجاهل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لمطالبهما التي وردت في عديد البيانات والمراسلات.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات دار الصباح وشمس أف أم ومؤسسة سنيب لابراس وشركة كاكتوس برود، تعيش وضعا صعبا حذرت الهياكل النقابية والمهنية من مزيد تازمه ومن أن يؤدي إلى غلق هذه المؤسسات الإعلامية نهائيا
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