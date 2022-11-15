القصرين: وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة في حادث مرور بين القصرين وسيدي بوزيد

أسفر حادث مرور خطير جدّ، ظهر اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ومنطقة مغيلة التابعة لولاية سيدي بوزيد، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، بحسب المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين، يوسف العافي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أنّه تم تحويل 4 أشخاص من بين المصابين التسعة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة، حيث وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة، وحالة الرابع وهو طفل بالمستقرة، مشيرا إلى تواصل عمليات إسعاف بقية المصابين بالمستشفى المحلي بسبيطلة.





وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة أجرة" لواج "بسيارة إسعاف تابعة للصحة العمومية بسبب مجاوزة ممنوعة قام بها سائق سيارة "اللواج"، وفق ما كشفه مصدر أمني بالجهة لـ"وات".



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وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة أجرة" لواج "بسيارة إسعاف تابعة للصحة العمومية بسبب مجاوزة ممنوعة قام بها سائق سيارة "اللواج"، وفق ما كشفه مصدر أمني بالجهة لـ"وات".