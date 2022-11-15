بنزرت: تواصل جهود البحث عن آخر مفقود في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية ببنزرت الجنوبية

يواصل أعوان وغواصو الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، بمشاركة عدد من المتطوعين، مجهودات البحث عن آخر مفقود من بين 6 مفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية بمنطقة عنق الجمل بسواحل سيدي البشير براس انجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية والذي كان يقلّ 16 شخصا أصيلي معتمدية منزل بورقيبة، بحسب مصدر مسؤول من مصالح الحرس البحري ببنزرت.







وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أنّه تم اليوم انتشال جثتين تبيّن أنهما تعودان لمفقودين اثنين من بين مفقودي المركب الستة، ليرتفع بذلك عدد الجثث المنتشلة منذ حادثة غرق المركب إلى 5 جثث.

يذكر ان مصالح الحرس البحري ببنزرت تمكّنت من انقاذ 10 اشخاص من مجموع 16 شخصا اثر انقلاب مركبهم على مستوى منطقة عنق الجمل بمعتمدية بنزرت الجنوبية ليلة الاثنين الفارط، وانتشال جثة شخص اصيل منطقة الدويرة بمنزل بورقيبة خلال ذات الليلة، كما تمكنت فرق البحث المشتركة من العثور على جثامين 3 مفقودين خلال الاسبوع المنقضي، وجثمانين اثنين اليوم.

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وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أنّه تم اليوم انتشال جثتين تبيّن أنهما تعودان لمفقودين اثنين من بين مفقودي المركب الستة، ليرتفع بذلك عدد الجثث المنتشلة منذ حادثة غرق المركب إلى 5 جثث.يذكر ان مصالح الحرس البحري ببنزرت تمكّنت من انقاذ 10 اشخاص من مجموع 16 شخصا اثر انقلاب مركبهم على مستوى منطقة عنق الجمل بمعتمدية بنزرت الجنوبية ليلة الاثنين الفارط، وانتشال جثة شخص اصيل منطقة الدويرة بمنزل بورقيبة خلال ذات الليلة، كما تمكنت فرق البحث المشتركة من العثور على جثامين 3 مفقودين خلال الاسبوع المنقضي، وجثمانين اثنين اليوم.