سيدي بوزيد: تقدم بنسبة 85 بالمائة في مشروع تعبيد طريق بين المزونة والرقاب مموّل من برنامج التعاون السويسري

انتظمت، اليوم الثلاثاء، جلسة إعلامية تشاركية وزيارة صحفية لمواكبة تقدّم إنجاز مشروع تهيئة وتعبيد الطريق الرابطة بين طريق المزونة والطريق الحزامية على مستوى محكمة الناحية ببلدية الرقاب والمنجز في إطار مشروع "مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس" المموّل من برنامج التعاون السويسري.

وبيّن المقاول المشرف على تنفيذ المشروع، فهد الدربالي، في تصريح لـ"وات"، أن نسبة تقدم الأشغال قد بلغت حوالي 85 بالمائة وتستكمل نهائيا في غضون 10 أيام.





من جانبه، أوضح رئيس بلدية الرقاب، محمد الصالح مسعودي، في تصريح لـ"وات"، أن هذا النشاط يتنزل في اطار تسهيل النفاذ الى المعلومة المتعلقة بالشأن المحلي ومواصلة المسار التشاركي الذي تم الاعتماد عليه منذ البداية.

وأضاف أنّه تم التوصل لاختيار المشروع بعد سلسلة من الندوات المجتمعية للاتفاق على مشروع بلدي بصفة تشاركية يقع تمويله في إطار مشروع "مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس"، مؤكدا أنّ أشغال مشروع تعبيد الطريق بين المزونة والرقاب تسير بشكل جيد.



