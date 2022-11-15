كأس العالم 2022: وزير الخارجية البريطاني يدعو مشجعي منتخب بلاده لاحترام القوانين أثناء البطولة

دعا جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني المشجعين البريطانيين الذين سيسافرون لحضور نهائيات كأس العالم قطر 2022، إلى احترام القوانين المتبعة أثناء البطولة.

وفي إفادة له اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني قال الوزير:"على المشجعين البريطانيين الذين سيسافرون لحضور المونديال في قطر أن يحترموا القوانين المحلية المتبعة"، مشيراً إلى أنه سيسافر إلى قطر لحضور كأس العالم التي ستنطلق يوم الأحد المقبل.





وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أصدرت مجموعة من النصائح والإرشادات لمشجعي منتخبي إنقلترا وبلاد الغال الذين ينوون السفر إلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022، حيث طالبتهم بالاطلاع على القوانين والعادات القطرية لمعرفة ما ينبغي عليهم تجنبه أثناء وجودهم هناك.

وشددت الخارجية على ضرورة اطلاع الجماهير على متطلبات السفر إلى دولة قطر والإقامة هناك وضرورة الحصول على بطاقة "هيا" للمشجعين وحمل شهادة تفيد بخلو المشجع من فيروس كورونا.

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الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية تعمل عن كثب مع عدد من الشركاء بما في ذلك اتحادات الكرة وممثلو روابط المشجعين والشرطة البريطانية لتوفير المعلومات والنصائح للمشجعين المسافرين إلى المونديال.





وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أصدرت مجموعة من النصائح والإرشادات لمشجعي منتخبي إنقلترا وبلاد الغال الذين ينوون السفر إلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022، حيث طالبتهم بالاطلاع على القوانين والعادات القطرية لمعرفة ما ينبغي عليهم تجنبه أثناء وجودهم هناك.وشددت الخارجية على ضرورة اطلاع الجماهير على متطلبات السفر إلى دولة قطر والإقامة هناك وضرورة الحصول على بطاقة "هيا" للمشجعين وحمل شهادة تفيد بخلو المشجع من فيروس كورونا.الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية تعمل عن كثب مع عدد من الشركاء بما في ذلك اتحادات الكرة وممثلو روابط المشجعين والشرطة البريطانية لتوفير المعلومات والنصائح للمشجعين المسافرين إلى المونديال.