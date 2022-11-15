قمة الفرنكوفونية: تأكيد مشاركة 31 رئيس دولة وحكومة و 89 وفدا رسميا (المنسق الإعلامي للقمة)

قال محمد الطرابلسي، المنسق الإعلامي لقمة الفرنكوفونية، إن 89 وفدا رسميا ممثلة للدول والمنظمات الدولية، أكدت مشاركتها في قمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، منها 31 رئيس دولة وحكومة و5 نواب وزراء دول وعدد هام من وزراء الخارجية والوزراء المكلفين بالفرنكوفونية وعدد من وزراء آخرين وسفراء و7 أمناء عامين لمنظمات دولية واقليمية، موضحا أن هذه الأعداد قابلة للتغيير.





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وأضاف الطرابلسي في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء على هامش لقاء "وفد المقدّمة" (يتكوّن بالأساس من دبلوماسيين وأمنيين)، ممثلين لكل الوفود التي ستشارك في قمة جربة أن تونس على أتم الجاهزية من الجانب الرسمي لاستقبال ضيوفها من رؤساء الدول والحكومات.وأشار إلى أن قمة رؤساء الدول والحكومات "ستتناول عدة مواضيع هامة تمثل تحديات على مستوى الإنسانية وعلى مستوى الفضاء الفركوفوني ومنها تشغيل الشباب والمراة والرقمنة كوسيلة لتطوير التعاون الاقتصادي والاندماج الاقتصادي داخل الفضاء الفرنكوفوني وتحديات مواطنية سيقدم فيها رؤساء الدول والحكومات رؤيتهم المستقبلية".ولفت المصدر إلى أن تونس التي ستترأس القمة خلال السنتين المقبلتين، بتسلمها الرئاسة من الجانب الأرميني، ستقدّم رؤيتها للتعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني، مضيفا أن قمة جربة ستفرز "إعلان جربة" وهو الإعلان النهائي لأعمال وفعاليات القمة وهو الذي سيتضمّن الرؤية المستقبلية للتعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني إلى جانب مساهمة تونس والمنظمة الفرنكوفونية وبقية الدول الاعضاء والمنظمات في هذا الفضاء.واطلع وفد المقدمة ممثلا لكل الوفود التي ستشارك في قمة جربة على اخر الاستعدادات والجاهزية انطلاقا من المطار مكان استقبال الوفود الى الاقامة بالنزل واماكن ومواقع تنظيم القمة والقرية التونسية للفرنكوفونية والمنتدى الاقتصادي وكل الزيارات وتنظيم العملية الامنية وعلى المستوى البروتوكولي والتنظيمي والصحي.وكانت قد اعلنت مساء امس الامينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بالقرية التونسية للفرنكوفونية ان 88 دولة سيكونون على ارض جزيرة جربة .