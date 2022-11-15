بنزرت: انتشال جثة مفقود رابع من مجموعة الاشخاص الذين فقدوا اثر غرق مركبهم بمنطقة عنق الجمل بشاطئ سيدي البشير ببنزرت الجنوبية

اثرما يزيد عن أسبوع كامل من البحث والتقصي المعمق في كامل المحيطين البحري والساحلي بمنطقة سيدي البشير من معتمدية بنزرت الجنوبية ، توصل اعوان وغواصي الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر على مستوى 6 اميال من سواحل منطقة سيدي البشير، من العثور وانتشال جثة مفقود رابع من مجموعة الاشخاص الستة الذين فقدوا اثر غرق مركبهم بمنطقة عنق الجمل بشاطئ راس انجلة ، في اعقاب محاولة مجموعة تتركب من 16 شخصا أصيلي معتمدية منزل بورقيبة، اجتياز الحدود البحرية في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية







وبين مصدر امني مسؤول من مصالح الحرس البحري ل"وات" تواصل اعمال البحث، وذلك بعد ان تمكنت فرق البحث المشتركة ليلة الحادثة من انقاذ 10 اشخاص من نفس المجموعة و العثور وانتشال جثة ثلاثة مفقودين خلال الأيام الفارطة، قبل العثور وانتشال جثة مفقود رابع في انتظار العثور على المفقودين المتبقيين .



