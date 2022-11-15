الرئيس سعيد يطلع على تقدم الاستعدادات لاحتضان قمة الفرنكفونية


Publié le Mardi 15 Novembre 2022 - 12:43 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه مساء الإثنين بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، على تقدّم الاستعدادات الجارية لاحتضان قمّة الفرنكوفونية بجربة المنتظر انعقادها نهاية الأسبوع الحالي.


وأكد سعيد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية صدر اليوم الثلاثاء، على ضرورة توفير كل الظروف اللازمة من أجل إنجاح هذه التظاهرة..
وستحتضن تونس قمّة الفرنكوفونية لتدارس موضوع "التواصل في إطار التنوع : التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".
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وتنتظم على هامش القمة عديد التظاهرات الهامة مثل "القرية التونسية للفرنكوفونية" التي انطلقت بداية من الأحد 13 نوفمبر وتتواصل إلى غاية 22 نوفمبر الحالي، والتي تمثل، حسب موقع القمة، "فضاء يجسد التنوع الثقافي ويعكس ثراء التراث الفرنكوفوني وتعدده".
كما ستشهد القمة تنظيم "المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية" يومي 20 و21 نوفمبر 2022، تحت شعار "من أجل نمو مشترك في الفضاء الفرنكوفوني".
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