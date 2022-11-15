إنقاذ أكثر من مائة مهاجر أجنبي من الغرق وإحباط عمليات هجرة سرية عبر البحر والبر

أحبطت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، ليلة البارحة، ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 101 مهاجرغير نظامي من بلدان إفريقية جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.







كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات بنزرت ونابل والمهدية، ليلة أمس، من ضبط 11 شخصا، بينهم أجنبي واحد، كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.



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وضبطت وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بتاجروين 9 أشخاص من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء "بصدد اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة ".





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كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات بنزرت ونابل والمهدية، ليلة أمس، من ضبط 11 شخصا، بينهم أجنبي واحد، كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.وضبطت وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بتاجروين 9 أشخاص من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء "بصدد اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة ".