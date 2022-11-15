المعهد الوطني للاحصاء راجع تقديرات النمو لسنوات 2019 و 2020 و 2021

أعلن المعهد الوطني للإحصاء أنه راجع تقديرات نسبة النمو الاقتصادي عند 5ر1 بالمائة لسنة 2019 بعد ان كانت 3ر1 بالمائة و6ر8 بالمائة سلبي لسنة 2020 من 7ر8 بالمائة سلبي و3ر4 بالمائة لسنة 2021 بعد ان كانت 1ر3 بالمائة.





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وبين المعهد الوطني للإحصاء في بيان صحفي حول النمو الاقتصادي للربع الثالث من سنة 2022، الثلاثاء، أنه قام اعتبارا لعملية المعايرة السنوية الدورية للحسابات الثلاثية التي تضمن تطابقها مع منظومة الحسابات السنوية ولاسيما الحساب السنوى المؤقت لسنة 2021، بتعديل سلسلة ارقام النمو الربع سنوية الممتدة من سنة 2019 الى 2021 وكذلك المتعلقة بالربعين الأول والثاني من سنة 2022.يشار الى ان نسبة نمو الاقتصادي الوطني المسجلة خلال الربع الثالث من سنة 2022 بلغت مستوى 9ر2 بالمائة وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 .وأفاد المعهد الوطني للإحصاء انه يتم اعداد الحسابات القومية لسنة معينة على ثلاث صيغ او نسخ متتالية وهي مؤقتة ثم شبه نهائية ثم نهائية، حسب تدفق البيانات المعتمدة في إعدادها بينما تقدم الحسابات ربع السنوية اول تقدير للنمو لسنة معينة، بالتزامن مع نشر نتائج الربع الأخير من نفس العام.