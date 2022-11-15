الاقتصاد التونسي يحقق نموا بنسبة 9ر2 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2022


Publié le Mardi 15 Novembre 2022 - 11:40 قراءة: 0 د, 11 ث
      
حقق الاقتصاد التونسي، نموا بنسبة 9ر2 بالمائة مدفوعا بأداء قطاع الخدمات خلال الربع الثالث من 2022 وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 مع تسجيل تدرج إيجابي مقاربة بالربع الأول والربع الثاني، وفق المعهد الوطني للاحصاء .
 

 

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Volcano  (Tunisia)  |Mardi 15 Novembre 2022 à 11h 49m |           





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