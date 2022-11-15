جندوبة : تسجيل اكثر من 2800 مخالفة اقتصادية وحجز مئات الاطنان من الفرينة والحديد والعلف منذ بداية السنة

بلغ عدد المخالفات التي رفعت من قبل مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة منذ مطلع السنة الجارية الى موفى أكتوبر المنقضي، 2893 مخالفة، وفق ما ورد في تقرير صادر عن ذات الإدارة.







وتصدرت مخالفة عدم اشهار الأسعار لائحة المخالفات بأكثر من 1000 مخالفة من مجموع المخالفات المسجلة خلال ذات الفترة، تليها مخالفات الفوترة التي بلغت 985 مخالفة، فيما توزعت البقية بين مخالفات الزيادة في الأسعار والاحتكار وجودة وسلامة المنتجات وغيرها.



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وشملت المخالفات محلات بيع المواد الغذائية واللحوم البيضاء والحمراء والمخابز والمرطبات والمكتبات والمقاهي والمطاعم والاعلاف والاسمدة ومواد البناء وغيرها.



وحجزت مصالح المراقبة الاقتصادية وخلال ذات الفترة من 200 طن من الفرينة والسميد، وأكثر من 5400 لتر من الزيت النباتي المدعم وزيت الزيتون وأكثر من 60 طنا من العلف ونحو 300 طن من الحديد وعدد من المواد الغذائية الأخرى على غرار السكر والبطاطا.



وتصدرت مخالفة عدم اشهار الأسعار لائحة المخالفات بأكثر من 1000 مخالفة من مجموع المخالفات المسجلة خلال ذات الفترة، تليها مخالفات الفوترة التي بلغت 985 مخالفة، فيما توزعت البقية بين مخالفات الزيادة في الأسعار والاحتكار وجودة وسلامة المنتجات وغيرها.وشملت المخالفات محلات بيع المواد الغذائية واللحوم البيضاء والحمراء والمخابز والمرطبات والمكتبات والمقاهي والمطاعم والاعلاف والاسمدة ومواد البناء وغيرها.وحجزت مصالح المراقبة الاقتصادية وخلال ذات الفترة من 200 طن من الفرينة والسميد، وأكثر من 5400 لتر من الزيت النباتي المدعم وزيت الزيتون وأكثر من 60 طنا من العلف ونحو 300 طن من الحديد وعدد من المواد الغذائية الأخرى على غرار السكر والبطاطا.