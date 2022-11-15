تأجيل اضراب موزعي الأدوية بالجملة

أعلنت الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة عن تأجيل الاضراب الذي كان مقررا تنفيذه اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر الى موعد لاحق .





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ولفتت الغرفة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء الى أن قرار تأجيل الاضراب اتخذ اثر اجتماع مكتبها التتفيذي أمس الاثنين مشيرة الى ان المكتب التنفيذي اقر ارجاء الاضراب عقب تلقيه وعودا من طرف وزير الصحة علي مرابط وعدد آخر من الوزراء بفض الاشكاليات العالقة .وذكرت الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة أن اجتماعات لاحقة سيتواصل عقدها بهدف النظر في حلول للإشكاليات العالقة في القطاع .