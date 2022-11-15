اتحاد الفلاحة: الطماطم موردة من ليبيا.. وعلى الزار تحمل مسؤولية تصريحاته الخطيرة


Publié le Mardi 15 Novembre 2022 - 06:43 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أكد مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، بيرم حمّادة، أن الطماطم التي ورّدتها تونس هي من القطر الليبي وليست من مصر كما أنها ليست مسقية بمياه الصرف الصحي، كما صرح به رئيس الاتحاد سابقا عبد المجيد الزار
وشدد حمّادة، لدى مداخلته في برنامج "في 60 دقيقة" على اذاعة الديوان، مساء الاثنين 14 نوفمبر، على أن تصريحات الزار تلزمه وحده ولا تلزم الاتحاد، معتبرا ما قاله خطير، سيما وأنه تحدّث عن اثباتات دون أن يكشف عنها.


واعتبر نشر الفزع والرعب في صفوف المواطنين لغايات سياسية مجرّم قانونا، وأنه على الزار أن يتحتمل مسؤولية تصريحاته.
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وبين في السياق ذاته، أن المزارعين الليبيين يعتمدون نفس الطريقة التي تعتمدها تونس ولا يستعملون مياه الصرف الصحي على خلاف ما اعلنه الزار.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 256670

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 15 Novembre 2022 à 08h 25m |           
الاخطر من تصريحات الزار هو اللجوء الى توريدمستهلكاتنا من الخضر من القطر الليبي الشقيق و هذا في حد ذاته نكسة و نكبة وطنية نعرف جميعا من تسبب فيها و عوضا عن ذلك نحاول الهروب دائما الى الامام لنحول الاهتمام الى تصريح الزار او غيره



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