بلال سحنون يدعو إلى إدراج الشركات العامة في البورصة

أكد المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون،اليوم الاثنين، ضرورة إدخال الشركات العامة في البورصة لتنويع عرض البورصة ورفع حصة البورصة إلى 40أو 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل حوالي 20 بالمائة حاليًا واستقطاب المستثمرين الأجانب. واعتبر سحنون ، خلال ندوة صحفية انتظمت في مقر البورصة ، لعرض مؤشرات البورصة الرئيسية للأشهر العشرة الأولى من عام 2022 ، أن هذا قرار سيادي وأن الاكتتاب العام في البورصة للمؤسسات العامة سيحسن مستوى الشفافية وتعزيز الحوكمة. فيما يتعلق بتطور توننداكس بنسبة 16.70 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 ، في حين سجلت أغلب البورصات العربية والأجنبية (مصر: -7.1٪ ، الدار البيضاء: -18.8٪ ، نيويورك: -9.6٪ ، باريس: -12.3٪ ، شنغاي : -37.2٪ ...)تراجعا ، قال سحنون إنه "على عكس البورصات الأخرى في العالم ، فإن بورصة تونس لا تعكس الواقع الاقتصادي للبلاد نظرًا لأن القطاع المالي يعمل بشكل جيد جدًا في الوقت الحالي ، فهو الذي يقوم برفع مؤشر سوق الأسهم. وأضاف أن القطاع المصرفي يحظى اليوم بتقدير المستثمرين لثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول هو السياسة النقدية وبشكل أكثر تحديدًا الزيادة في المعدلات التي تسمح بتحسين هوامش البنوك، العامل الثاني هو نوعية المخاطر التي تتعرض لها البنوك والحصة الكبيرة من المخاطر السيادية (إصدارات الدولة: سندات الخزانة والقروض الوطنية) والتي تمثل 20 بالمائة من إجمالي الميزانية العمومية للبنوك. وتساهم هذه المخاطر المربحة والمجزية بقوة في تحسين نتائج البنك. أما العامل الثالث فيتعلق بسياسة سعر الصرف فيما يخص باحتياطيات العملات الأجنبية ، فقد انتقلت من غطاء لحوالي 140 يومًا من الواردات في بداية السنة إلى حوالي 100 يوم حاليًا.

وأردف " نحن في اتجاه أن يكون فيه الطلب على العملة أكبر من العرض. وهو الوضع الذي يدفع البنوك إلى التوقع وهذا التوقع له تأثير على انتشار البنوك. وتعني هذه العوامل الثلاثة أن مؤشر البنوك قد تطور بنسبة 36 بالمائة منذ بداية السنة وهذا ما يفسر حماس المستثمرين لهذا القطاع ". وردا على سؤال حول تأثير الطرح العام الأولي لقرار وزير المالية الصادر في ماي 2022 لتسهيل وصول الشركات الصغرى والمتوسطة وزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق البديلة ، قال المدير العام للبورصة "أشعر بالإحباط للإبلاغ عن عدم تقديم أي طلبات عضوية منذ ذلك الحين. لقد اعتقدنا أن الشركات الصغرى والمتوسطة لدينا بحاجة إلى جمع الأموال ، وأنها تفتقر إلى حقوق الملكية ، وتواجه صعوبة في الوصول إلى التمويل المصرفي وأنها كانت تنتظر فقط هذا المرسوم الذي سهّل إجراءات تقديمه لاتخاذ هذه الخطوة ، ولكن للأسف ، إنها صحراء كاملة " . في هذا الصدد ، ينتقد سحنون قبل كل شيء البنوك ومحترفي رأس المال الاستثماري ووسطاء البورصة الذين يعرفون جيدًا الاحتياجات الحقيقية للشركات الصغرى والمتوسطة ، لعدم تواصلها بشكل كاف بشأن مزايا تقديم سوق بديل للشركات الصغرى والمتوسطة الوطنية. كان من الممكن أن يشجع التواصل الجيد في هذا الاتجاه على إدخال عدد لا بأس به من الشركات الصغرى والمتوسطة في هذه السوق ، ولكن هذا الاتصال كان للأسف مفقودًا ".



