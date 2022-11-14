الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة تعلن عن تأجيل توقيف نشاطها


Publié le Lundi 14 Novembre 2022 - 19:19 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة موزعي الأدوية بالجملة ، عن تأجيل إيقاف النشاط الذي كان من المقرر تنفيذه يوم غد الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 إلى أجل لاحق من أجل مواصلة المشاورات مع الأطراف المعنية ولاتخاذ الإجراءات اللازمة قصد الاستجابة لكل مطالب الغرفة.


وجاء هذا القرار على إثر الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للغرفة اليوم الإثنين وسلسلة الاجتماعات التي انعقدت مؤخرا مع السلط المتدخلة وإثر الوعود الجدية من قبل وزير الصحة والوزراء المعنيين بحل الإشكاليات العالقة في الأيام القليلة القادمة وفق بلاغ صادر عن الغرفة .

..

.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256652



World cup
  j-6

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 14 نوفمبر 2022 | 19 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:13 14:52 12:11 06:56 05:27
Babnet
19°
 Babnet23° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1626°-1725°-1724°-1924°-18
  • Avoirs en devises
    21980,6

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,33936 DT        1$ =3,23952 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   972,1 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   