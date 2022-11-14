الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة تعلن عن تأجيل توقيف نشاطها

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة موزعي الأدوية بالجملة ، عن تأجيل إيقاف النشاط الذي كان من المقرر تنفيذه يوم غد الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 إلى أجل لاحق من أجل مواصلة المشاورات مع الأطراف المعنية ولاتخاذ الإجراءات اللازمة قصد الاستجابة لكل مطالب الغرفة.







وجاء هذا القرار على إثر الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للغرفة اليوم الإثنين وسلسلة الاجتماعات التي انعقدت مؤخرا مع السلط المتدخلة وإثر الوعود الجدية من قبل وزير الصحة والوزراء المعنيين بحل الإشكاليات العالقة في الأيام القليلة القادمة وفق بلاغ صادر عن الغرفة .



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وجاء هذا القرار على إثر الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للغرفة اليوم الإثنين وسلسلة الاجتماعات التي انعقدت مؤخرا مع السلط المتدخلة وإثر الوعود الجدية من قبل وزير الصحة والوزراء المعنيين بحل الإشكاليات العالقة في الأيام القليلة القادمة وفق بلاغ صادر عن الغرفة .