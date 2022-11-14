الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتزم انتداب صيادلة وصيادلة بيولوجيين للعمل بمختلف المصحات التابعة له


Publié le Lundi 14 Novembre 2022 - 18:25 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتداب صيادلة وصيادلة بيولوجيين للعمل بمختلف المصحات التابعة له، حسب ما اعلن عنه الصندوق في بلاغ له، الاثنين.
وسينظم الصندوق، حسب ذات البلاغ، مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفاهية حسب الاختصاص، لإنتداب صيادلة وصيادلة بيولوجيين .


ودعا الراغبين في الترشح لهذه المناظرة النفاذ إلى موقع الواب الخاص بالصندوق www.cnss.tn للتسجيل في أجل أقصاه 27 نوفمبر الجاري وإرسال ملف الترشح في أجل أقصاه 2 ديسمبر المقبل.

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