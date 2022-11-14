اختتام معرض الشارقة الدولي للكتاب: 2.17 مليون زائر من 112 جنسية وعرض 20 مليون كتاب بمختلف لغات العالم (العامري)

(من مبعوث "وات" الأسعد محمودي) - استقبل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحادية والأربعين التي اختتمت أمس الأحد 13 نوفمبر 2.17 مليون زائر من 112 جنسية من مختلف أنحاء العالم، وفق الإحصائيات النهائية التي أعلنت عنها هيئة الشارقة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض.





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// 20 مليون كتاب //

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// تطوّر الحضور الافريقي //

وكان المعرض استقبل في أيامه الثلاث الأولى زوارا يمثلون ما يناهز 75 جنسية، 25% من هذه الجنسيات جاءت خصيصا من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لمواكبة المعرض واقتناء الكتب. وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب الدكتور أحمد بن ركاض العامري، خلال لقاء جمعه بالصحفيين، إن عدد الزائرين تطور إيجابا مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت حوالي مليون و700 ألف زائر، أي بزيادة حوالي نصف مليون زائر.وأكد أن معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والأربعين قد أشعّ بنور 20 مليون كتاب بمختلف لغات العالم، وفي مختلف مجالات المعارف والعلوم والفنون، فضلاً عن الاتفاقيات الثقافية لبيع وشراء الحقوق. وأضاف: "نؤكد للعالم من الشارقة أن الثقافة العربية بخير، وأن أمّة اقرأ تقرأ، وأن الكتاب هنا لا يزال بخير، وهذا المعرض الشامل خير دليل على ذلك".وردّا على سؤال يتعلّق بمعايير اختيار الدول التي تحل ضيف شرف على المعرض، والتي كانت إيطاليا خلال هذه الدورة، أوضح العامري أن هيئة الشارقة للكتاب "لا تتوجه بمقترحات للبلدان من أجل مشاركتها كضيف شرف، بل إن الدول التي ترغب في أن تكون ضيف شرف المعرض هي من تقوم بمراسلتنا والتعبير عن المشاركة مثلما هو الحال مع إيطاليا وقبلها إسبانيا وقبلها عديد الدول الأخرى التي عبرت عن رغبتها في أن تكون ضيف شرف المعرض".وبخصوص البلد ضيف شرف الدورة القادمة، اكتفى بالإشارة إلى أن البلد ضيف المعرض القادم سيكون من القارة الآسيوية.وتحدث العامري عن تطور الحضور الافريقي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ أشار إلى استضافة 17 كاتبا افريقيا صدرت لهم مؤلفات باللغة العربية. وذكر أن الاهتمام بالكتاب الافريقي بدأ منذ سنة 2019، وهذا يعود إلى أن عددا من الدول الافريقية كانت ناطقة بالعربية، وبها كُتّاب اليوم يصدرون مؤلفاتهم باللغة العربية، مضيفا بالقول: "نحن نتجه للثقافة العربية حيثما كانت".وتجدر الإشارة إلى أن معرض الشارقة الدولي للكتاب استضاف في دورته الحادية والأربعين 95 دولة من ضمنها إيطاليا ضيف شرف. كما شارك في المعرض 1298 دار نشر عربية و915 أجنبية، ونظم المعرض 123عرضاً فنياً، قدمها 22 مشاركاً من 8 دول، إضافة إلى أكثر من 30 فعالية مخصصة لأبرز طهاة المنطقة والعالم.وشارك في فعاليات المعرض 150 من كبار الكُتَّاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب من 15 دولة، قدموا 1500 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، منها 200 فعالية ثقافية ضمت جلسات وقراءات وورشات عمل، وخطابات حول تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف.