قفصة: شركة فسفاط قفصة تُعلن عن طلب عروض لإنجاز مشروع للحدّ من تسرّب الأوحال الطينية إلى وادي الثالجة

أعلنت شركة فسفاط قفصة،في الأسبوع الأوّل من شهر نوفمبر الجاري، عن طلب عروض لإنجاز مشروع بيئي يهدف إلى الحدّ من الآثار السلبية لتسرّب الأوحال الطينية المُتأتية من وحدة غسل الفسفاط بكاف الدّور إلى وادي الثالجة بمعتمدية المتلوي، حسب ما ذكره المكلّف بالإعلام بهذه الشركة، علي الهوشاتي، اليوم الاثنين، لـ"وات".

ويقوم هذا المشروع في مرحلة أولى، حسب نفس المصدر، على تركيز 5 كيلومترات من الأنابيب لنقل الأوحال الطينية الناجمة عن نشاط مغسلة كاف الدّور، بعيدا عن منطقة الثالجة وعن الوادي، على وجه الخصوص، الذي يُشكّل إلى الآن مصبّا لهذه الأوحال المُتأتية من أكبر وحدة إنتاج للفسفاط التجاري لشركة فسفاط قفصة.





أمّا المرحلة الثانية من المشروع، الذي سينطلق تنفيذه في منتصف العام القادم، فتتضمّن التمديد في تلك القنوات وتحويل الأوحال الطينية نحو الأحوض الطينية بمنطقة سبسب، وهي أحواض سبق لشركة فسفاط قفصة أن هيّأتها بغرض تخزين المياه الطينية المُتأتية من أنشطة إنتاج الفسفاط التجاري بمغاسل معتمدية المتلوي.

ويكتسي مشروع نقل الأوحال الطينية، التي تُفرزها وحدة إنتاج الفسفاط الواقعة بكاف الدّور، أهمية بالغة من ناحية الحدّ من آثار التلوّث الناجم عن النشاط الصناعي لشركة فسفاط قفصة على منطقة الثالجة وعلى مواردها الطبيعية، سيما وأن هذه المنطقة معروفة بكونها منطقة سياحية تقع وسط الجبال، وتتميّز بمناظر طبيعية خلاّبة، وعرفت في سنوات سابقة حركية سياحية نشيطة بفضل "قطار الباي" أو الجرذون الأحمر الذي كان يقلّ السيّاح الأجانب والمحلّيين في رحلات تنطلق من مدينة المتلوي نحو جبال الثالجة.

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فم



أمّا المرحلة الثانية من المشروع، الذي سينطلق تنفيذه في منتصف العام القادم، فتتضمّن التمديد في تلك القنوات وتحويل الأوحال الطينية نحو الأحوض الطينية بمنطقة سبسب، وهي أحواض سبق لشركة فسفاط قفصة أن هيّأتها بغرض تخزين المياه الطينية المُتأتية من أنشطة إنتاج الفسفاط التجاري بمغاسل معتمدية المتلوي.ويكتسي مشروع نقل الأوحال الطينية، التي تُفرزها وحدة إنتاج الفسفاط الواقعة بكاف الدّور، أهمية بالغة من ناحية الحدّ من آثار التلوّث الناجم عن النشاط الصناعي لشركة فسفاط قفصة على منطقة الثالجة وعلى مواردها الطبيعية، سيما وأن هذه المنطقة معروفة بكونها منطقة سياحية تقع وسط الجبال، وتتميّز بمناظر طبيعية خلاّبة، وعرفت في سنوات سابقة حركية سياحية نشيطة بفضل "قطار الباي" أو الجرذون الأحمر الذي كان يقلّ السيّاح الأجانب والمحلّيين في رحلات تنطلق من مدينة المتلوي نحو جبال الثالجة.فم