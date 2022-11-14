تكريم السينمائي التونسي فريد بوغدير في "لقاءات إزمير للسينما المتوسطية"

تم تكريم الناقد والمخرج السينمائي التونسي فريد بوغدير بمناسبة فعاليات "لقاءات إزمير للسينما المتوسطية" التي التأمت دورتها الثانية من 7 إلى 12 نوفمبر الحالي بمدينة إزمير التركية، بمنحه جائزة "هنري لانغلوا" او ما يعرف بجائزة المكتبات السينمائية التي تحمل اسم مؤسس أول مكتبة سينمائية في العالم وهي المكتبة السينمائية الفرنسية وقد تم تسليمه الجائزة في حفل الاختتام أمس من قبل الممثلة التركية "فيلدان أتاسيفر"







ويعتبر "هنري لانغلوا" مؤسس حركة نوادي السينما في العالم التي ترى أن السينما ليست فقط وسيلة للترفيه بل هي فن قائم بذاته، لذلك لابد أن يتم ترميم الأعمال السينمائية القيمة والمحافظة عليها تماما كما يتم المحافظة على اللوحات الفنية لليوناردو دي فنشي أو فان غوغ.



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ووفق المبدع السينمائي فريد بوغدير فقد تم إطلاق "لانغلوا" على هذه الجائزة الكبرى في إزمير لأنه أصيل هذه المدينة التي كانت تحمل اسم "سميرن" وكانت تابعة لفرنسا وقد أنجبت هذه المدينة أيضا عديد الممثلين والفنانين المبدعين الفرنسيين على غرار داريو مورينو (1921-1968) والممثلة ماغالي نويل (1931-2015).

وتم إسناد الجائزة للسينمائي فريد بوغدير لا فقط نظير أعماله السينمائية التي أخرجها والتي عرض البعض منها في إزمير بالذات على غرار الحلفاوين وزيزو وعطر الربيع، بل تكريما لما قدمه خلال مسيرته الطويلة والزاخرة بالأعمال ولنضالاته سعيا لتطوير سينما الجنوب، والسينما العربية والإفريقية.

وللإشارة فإن هذه الظاهرة السينمائية التركية التي انطلقت العام الماضي منحت جائزة لانغلوا لسنة 2021 للمخرج الجزائري مرزاق علواش.



ويعتبر "هنري لانغلوا" مؤسس حركة نوادي السينما في العالم التي ترى أن السينما ليست فقط وسيلة للترفيه بل هي فن قائم بذاته، لذلك لابد أن يتم ترميم الأعمال السينمائية القيمة والمحافظة عليها تماما كما يتم المحافظة على اللوحات الفنية لليوناردو دي فنشي أو فان غوغ.ووفق المبدع السينمائي فريد بوغدير فقد تم إطلاق "لانغلوا" على هذه الجائزة الكبرى في إزمير لأنه أصيل هذه المدينة التي كانت تحمل اسم "سميرن" وكانت تابعة لفرنسا وقد أنجبت هذه المدينة أيضا عديد الممثلين والفنانين المبدعين الفرنسيين على غرار داريو مورينو (1921-1968) والممثلة ماغالي نويل (1931-2015).وتم إسناد الجائزة للسينمائي فريد بوغدير لا فقط نظير أعماله السينمائية التي أخرجها والتي عرض البعض منها في إزمير بالذات على غرار الحلفاوين وزيزو وعطر الربيع، بل تكريما لما قدمه خلال مسيرته الطويلة والزاخرة بالأعمال ولنضالاته سعيا لتطوير سينما الجنوب، والسينما العربية والإفريقية.وللإشارة فإن هذه الظاهرة السينمائية التركية التي انطلقت العام الماضي منحت جائزة لانغلوا لسنة 2021 للمخرج الجزائري مرزاق علواش.