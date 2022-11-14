منشطو الأطفال في القطاع العمومي يطالبون بعدم تمرير مشروع تحيين الأمر الخاص بالسلك التابعين له

ينظم سلك منشطي رياض الأطفال في القطاع العمومي يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري وقفة احتجاجية أمام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، للمطالبة بعدم تمرير مشروع تحيين الأمر الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال في القطاع العمومي لما فيه من ضرر للإطار التربوي ومصلحة الطفل الفضلى، حسب ما أفادت به (وات) منشطة برياض الأطفال بثينة الحجيج.





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وأشارت المتحدثة أن هذا المشروع سيتسبب في مزيد تهميش القطاع وتجريد المنتمين إليه من مكتسباتهم فضلا عن حرمانهم من العمل في ظروف صحية ونفسية ملائمة.وقالت إن سلك منشطي رياض الأطفال ظل مهمشا لعدة سنوات دون إرادة حقيقة من السلط المتدخلة، مؤكدة حصول مشروعين سابقين على تأشيرة مختلف الوزارات المعنية إلا أن وزارة الوظيفة العمومية أصرت على عدم الموافقة على أي تنقيحات جديدة تخدم القطاع.واعتبرت أن تعنت وزارة الوظيفة العمومية وإصرارها في كل مرة على سد طريق تسوية وضعية سلك منشطي رياض الأطفال سيهدد ديمومة هذا السلك ومصلحة الطفل الفضلى.وقالت إن هذا السلك لم يتمتع سوى بترقية واحدة بعد مرور أكثر من 4 عقود على مدار المسار المهني، معتبرة ذلك بالمظلمة والتهميش "الممنهج" لمنشطي رياض الأطفال الذين يمارسون مهنة تربوية ويساهمون في تربية الناشئة.ويناشد سلك منشطي الأطفال من خلال الوقفة الاحتجاجية المبرمجة ليوم الإربعاء، تضامن وزيرة الأسرة مع مطالب السلك وإيقاف تمرير مشروع التحيين.وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى أشرفت يوم 19 سبتمبر الفارط على جلسة عمل خصصت للنظر في مشروع أمر يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال، بحضور رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العموميّة فضيلة الدريدي، وممثلي وزارات الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية وعدد من إطارات الوزارة.وشدّدت على الحرص على تسوية وضعيات هذا السلك باعتبار أنّ تسوية وضعيتهم المهنيّة ستنعكس ايجابيا على استقرارهم المهني وعلى جودة الخدمات المسداة داخل مؤسسات رياض الأطفال وستساهم في الرفع من نسبة التغطية في مجال التربية ما قبل المدرسيّة.